أسباب استقالة إسماعيل يوسف من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك باستقالته من منصبه داخل القلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكتب إسماعيل يوسف خلال الساعات الماضية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي الكابتن حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيسا لقطاع الناشئين بالنادي متمنيا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

وعلم موقع "الخليج 365"، أن إسماعيل يوسف تقدم باستقالته لرفع الحرج عن مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما علم بالتفكير في استقدام شخص آخر في نفس المنصب من جانبهم.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك عن الاسم البديل خلال الساعات المقبلة، في ظل المفاضلة بين العديد من نجوم الفريق السابقين ومنهم محمد حلمي وطارق السيد.