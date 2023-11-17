ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا بتمزق في الرباط الخارجي للركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعب خط وسط الفريق إدوارد كامافينجا بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

وجاء ذلك بعدما خرج اللاعب من التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي مصابا أمس الخميس، عقب الالتحام مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى الملاعب مرة أخرى في شهر يناير المقبل، ومن المؤكد أنه سيغيب عن 10 مباريات مقبلة، قادش ونابولي وغرناطة وريال بيتيس.

بالإضافة إلى يونيون برلين وفياريال وألافيس وريال مايوركا ودور الـ32 في كأس الملك ومباريات كأس السوبر الإسباني.

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