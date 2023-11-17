"رباعي الأهلي وآخر من بيراميدز".. الاتحاد الأفريقي يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2023، حيث تواجد 4 لاعبين من النادي الأهلي وآخر من بيراميدز.

وضمت القائمة أفضل 10 لاعبين داخل قارة أفريقيا لموسم 2023، وجاءت كالآتي:

علي معلول

بيرسي تاو

محمد الشناوي

محمود كهربا

بيتر شالولايل

يحيى جبران

يحيى عطية الله

فيستون كالالا مايلي

زين الدين بلعيد

أيمن محيوس

جدير بالذكر، يقام حفل تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، في المدينة المغربية مراكش.

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