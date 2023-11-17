"لو مدرب مصري كان مشي بليل".. تعليق ناري من نجم الزمالك على قرار فيتوريا ضد جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح ، المدير الفني السابق لفريق الزمالك ، أن المنتخب الوطني ظهر بشكل مميز، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب نجح في فرض سيطرته على اللاعبين.

وقال "صلاح" في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: لا يوجد مدرب مصري كان يستطيع إجراء تبديل مصطفى محمد بعدما أحرز الهدف مباشرة، ولو مدرب مصري عمل تبديل مصطفى محمد كان مشي بالليل".

أوضح: "أشعور بالحزن بسبب غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الوطني، رغم أن أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم كانت جيدة ووصلت إلى 30 جنيه وهو سعر مناسب".

أكمل: "يجب العمل على جذب الجماهير بشتى الطرق لمساندة المنتخب مرة أخرى".

أتم تصريحاته: "المنتخب بحاجة لدعم مشجعيه حتى لو المباريات في الوقت الحالي أسهل نسبياً، ولو وصل الأمر إلى فتح المدرجات مجاناً للجماهير في مباريات المنتخب فعلينا أن نفعل ذلك".