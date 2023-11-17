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"لو مدرب مصري كان مشي بليل".. تعليق ناري من نجم الزمالك على قرار فيتوريا ضد جيبوتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح ، المدير الفني السابق لفريق الزمالك ، أن المنتخب الوطني ظهر بشكل مميز، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب نجح في فرض سيطرته على اللاعبين.

وقال "صلاح" في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: لا يوجد مدرب مصري كان يستطيع إجراء تبديل مصطفى محمد بعدما أحرز الهدف مباشرة، ولو مدرب مصري عمل تبديل مصطفى محمد كان مشي بالليل".

أوضح: "أشعور بالحزن بسبب غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الوطني، رغم أن أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم كانت جيدة ووصلت إلى 30 جنيه وهو سعر مناسب".

أكمل: "يجب العمل على جذب الجماهير بشتى الطرق لمساندة المنتخب مرة أخرى".

أتم تصريحاته: "المنتخب بحاجة لدعم مشجعيه حتى لو المباريات في الوقت الحالي أسهل نسبياً، ولو وصل الأمر إلى فتح المدرجات مجاناً للجماهير في مباريات المنتخب فعلينا أن نفعل ذلك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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