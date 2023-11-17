ليفربول يشيد بصلاح بعد تسجيل 4 أهداف مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر ليفربول عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة "X" تويتر سابقا، صورة لمحمد صلاح وعلق: "سجل صلاح أربعة أهداف رائعة لمصر مساء الخميس ليساعد منتخب بلاده على الفوز 6-0 على جيبوتي".

وفي مقال آخر أبرز الريدز إنجاز صلاح مع منتخب مصر، حيث أصبح الهداف التاريخي للمنتخب في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا.

جدير بالذكر، فاز المنتخب الوطني على نظيره جيبوتي بنتيجة 6-0 أمس الخميس، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

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