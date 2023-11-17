"يجب أن يتعلموا الأحترام".. ميسي يوجه رسالة إلى لاعبي أوروجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث ليونيل ميسي في مقابل صحفية عقب الخسارة من الأوروجواي بنتيجة 2-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن الخلافات مع لاعبي الخصم وحالة التوتر التي سادت المباراة.

وقال ميسي: "أفضل عدم قول ما أفكر به بشأن بعض الخلافات، لكن على هؤلاء الشباب أن يتعلموا الاحترام وكيفية التعامل مع كبارهم".

وأضاف أسطورة الأرجنتين: "كانت هذه المباراة دائمًا قوية وصعبة ولكن مع الكثير من الاحترام، لذلك عليهم أن يتعلموا الأحترام قليلا".

جدير بالذكر، يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره البرازيل يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الـ2.30 صباحا بتوقيت مصر.

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