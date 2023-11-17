"أهمية دورك القيادي".. تفاصيل جلسة معتمد وشيكابالا بمران الزمالك.. وشفاء جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت التدريبات مشاركة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وأصبح عمر جابر جاهزاً للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية، بعدما تأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.

وفي المقابل، عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية وتحدثا عن أهمية دوره القيادي مع الفريق خلال الفترة الحالية، كما اطمأن على اللاعب بعد معاناته من إجهاد عضلي.

كما شارك "شيكابالا" في الجزء الأول من المران مع زملائه في تدريبات الكرة، قبل أن يخوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي المرمى قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.