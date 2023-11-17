رابطة الدوري الإنجليزي تخصم 10 نقاط من إيفرتون.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خصم 10 نقاط من نادي إيفرتون بسبب انتهاكه قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قد أحالت الرابطة الملف إلى اللجنة المختصة في شهر مارس الماضي، بعد بعض المخالفات لقواعد الربح والاستدامة خلال موسم 2021/22.

وأصدر نادي إيفرتون بيان رسمي ردا على هذا القرار، وجاء نصه كالآتي: "يشعر نادي إيفرتون لكرة القدم بالصدمة وخيبة الأمل من قرار لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق، وكشف النادي بالفعل عن نيته في الاستئناف أمام هذا القرار، وستبدأ عملية الاستئناف الآن وسيتم الاستماع إلى قضية النادي من قبل مجلس الاستئناف المعين وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل إيفرتون في البيان: "يؤكد النادي أنه كان متعاون في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأنه كان دائما يتعامل بنزاهة، ولا يعترف النادي بالنتيجة التي مفادها أنه فشل في التصرف بحسن النية، إن قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسا عادلا أو معقولا للأدلة المقدمة".

واختتم: "كما سيراقب النادي باهتمام كبير القرارات المتخذة في أي حالات أخرى تتعلق بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يمكن لإيفرتون التعليق على هذا الأمر أكثر من ذلك حتى تنتهي عملية الاستئناف".

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