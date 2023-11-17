مصطفى شلبي يبدأ تدريبات التقوية في الزمالك.. واستمرار تأهيل جمعة والجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وجاء ذلك في ظل إصابة مصطفى شلبي بكدمة في وجه القدم، و حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب، حيث بدأ في خوض تدريبات التقوية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي المقابل، خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

كما أدى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي، حيث قرر الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.