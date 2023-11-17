تحت أنظار ودموع والده.. لويس دياز يسجل ثنائية في مرمى البرازيل (صورة وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل جناح نادي ليفربول لويس دياز هدفين في مرمى منتخب البرازيل ليقود كولومبيا لفوز كبير بعد التأخر بهدف في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وجاء كل ذلك تحت أنظار والده الناجي من الاختطاف منذ أيام، حيث رصدت كاميرات الفيديو والجمهور والد دياز وهو يبكي ويحتفل بهدف نجله الثاني والفوز على البرازيل.

وسجل لويس دياز الهدفين خلال 4 دقائق فقط، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة "75"، وأضاف الثاني في الدقيقة "79".

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