أهداف سحرية بالكعب وتسديدات قوية.. شاهد كل أهداف الزمالك فى دوري Nile

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على تويتر أهداف نادى الزمالك في دوري Nile.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً السبت على فترتين، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مرانه الأول فى التاسعة صباح غدٍ على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الثاني فى الثالثة عصراً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.