شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات ملف المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مسئولو نادى الزمالك يقفون على قدم وساق من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق، ويكثف مسئولو القلعة البيضاء البحث عن مدرب جديد يقود الأبيض فى الفترة القادمة.

ويجيب ”الخليج 365” فى سلسلة

"س و ج"الذى يقدمها بشكل يومى عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد فى نادى الزمالك. س: ما هى السير الذاتية المعروضة على مجلس الزمالك؟

ج: يواصل مسئولو نادى الزمالك دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب فى الوقت الحالي، من أجل تحديد المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض المرحلة المقبلة، خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأبرزهم مدرب ألماني وآخر من المدرسة السويسرية والهولندية.

س: كيف يفكر الزمالك فى ملف المدير الفني الجديد؟ ج:المسئولون عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء، ورفض مسئولو نادى الزمالك أغلب السير الذاتية للمديرين الفنيين التى تم عرضهم مؤخرا على مجلس الإدارة، بسبب أن معظمهم بلا نادٍ فى الوقت الحالي، بخلاف أن بعضهم يمتلك سيرا ذاتية ضعيفة. س: هل يتعاقد الزمالك مع مدرب محلى؟ ج: يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مقترح التعاقد مع مدير فنى محلى لتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول خلال المرحلة المقبلة، ويفضل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبى يتولى المهمة الفترة المقبلة، مع رفض كافة المقترحات والأسماء التى تم طرحها لمدربين محليين لتولى المهمة، خاصة فى ظل صعوبتها ورغبة المجلس فى المنافسة على البطولات.

س: هل سيكمل معتمد جمال المهمة مع الزمالك؟ ج:أعلن مسئولو الزمالك منح الثقة كاملة لمعتمد جمال بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائى كأس مصر، ومن المقرر أن يقود الفريق الأبيض فى مواجهة أبو سليم الليبى، وبعدها سيتم حسم الأمر بشكل نهائي سواء باستمراره لنهاية الموسم أو التعاقد مع مدرب أجنبي.