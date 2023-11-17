شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين كولر والأهلي قبل بدء الاستعداد لمواجهة ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق بمجرد وصوله للقاهرة أوائل الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة ملفات كروية خاصة بالفريق.
ويتواجد كولر حالياً فى سويسرا لقضاء إجازته التى بدأت عقب مباراة الجونة السبت الماضي بالدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ويعود كولر للقاهرة غداً، السبت، لقيادة تدريبات الفريق في اليوم التالي فى بداية استعدادات المارد الأحمر لمباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويبحث مسئولو الأهلي مع كولر عدة أمور خاصة بترتيبات واستعدادات الفريق لمباراة بطل غانا واحتياجات المارد الأحمر خلال ميركاتو الشتاء، بجانب موقف بعض اللاعبين الذين تلقوا عروضاً الفترة الماضية.
ورغم أن عقد الشناوي مع الأهلي مازال ينتهي فى يوليو 2025 إلا أن إدارة النادي ترغب فى تعديل عقد الحارس الدولي ورفعه مالياً ليكون الأعلى بين لاعبي الأهلي وربما في مصر، خاصة أن الشناوي ضرب مثالاً فى الالتزام والتضحية أكثر من مرة حينما رفض عروضاً مُغرية كثيرة من الخارج تقديراً للأهلي وجمهوره، حيث رفض الحارس الدولي عرضاً من ناديي النصر والأهلي السعوديين بمقابل مالي وصل لـ70 مليون جنيه فى الموسم الواحد.
ويرى مسئولو الأهلي أن الشناوي يستحق تعديل العقد ورفعه مالياً مع تمديده لمدة موسمين أو موسماً على الأقل ، وهو ما سيحدث خلال الفترة القليلة المقبلة حيث ترغب إدارة القلعة الحمراء في إختيار التوقيت المناسب من أجل حسم ملف تمديد وتعديل عقد الشناوي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز