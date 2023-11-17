شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين كولر والأهلي قبل بدء الاستعداد لمواجهة ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق بمجرد وصوله للقاهرة أوائل الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة ملفات كروية خاصة بالفريق.

ويتواجد كولر حالياً فى سويسرا لقضاء إجازته التى بدأت عقب مباراة الجونة السبت الماضي بالدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويعود كولر للقاهرة غداً، السبت، لقيادة تدريبات الفريق في اليوم التالي فى بداية استعدادات المارد الأحمر لمباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويبحث مسئولو الأهلي مع كولر عدة أمور خاصة بترتيبات واستعدادات الفريق لمباراة بطل غانا واحتياجات المارد الأحمر خلال ميركاتو الشتاء، بجانب موقف بعض اللاعبين الذين تلقوا عروضاً الفترة الماضية.

وعلى صعيد متصل، استقر مسئولو الأهلي على بدء رحلة التفاوض مع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تمديد وتعديل عقده ليستمر مع النادي سنوات مقبلة ، بالإضافة إلى رفع قيمة عقد الحارس الدولي بما يتناسب مع مكانته الحالية بالفريق بإعتباره أفضل حارس في مصر وأفريقيا وصاحب دور مؤثر في البطولات التي حصدها المارد الأحمر على مدار السنوات الماضية.