7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ضم أى وجوه جديدة لقائمة المنتخب المسافرة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون الأحد المقبل.

معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

الأهلي يستعجل الحصول على 55 مليون جنيه من المشاركة فى الدوري الأفريقي

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على إجراء اتصال هاتفى بالجهاز الفنى لمنتخب مصر؛ للاستفسار عن أسباب استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى المارد الأحمر من رحلة الفراعنة لسيراليون.