شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ضم أى وجوه جديدة لقائمة المنتخب المسافرة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون الأحد المقبل.
معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة
عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.
الأهلي يستعجل الحصول على 55 مليون جنيه من المشاركة فى الدوري الأفريقي
حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على إجراء اتصال هاتفى بالجهاز الفنى لمنتخب مصر؛ للاستفسار عن أسباب استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى المارد الأحمر من رحلة الفراعنة لسيراليون.
مجلس الإسماعيلى يكثف تحركاته لحل أزمة إيقاف القيد
يكثف مسئولو نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تحركاته من أجل حل أزمة إيقاف القيد الذى عانى منها الفريق وحرمته من ضم صفقات جديدة فى الانتقالات الصيفية الماضية.
يرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق، وما زالت المفاوضات جارية معه من أجل الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.
الأهلي يستفسر من جهاز المنتخب عن سبب استبعاد عاشور والشحات من رحلة سيراليون
حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على إجراء اتصال هاتفى بالجهاز الفنى لمنتخب مصر؛ للاستفسار عن أسباب استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى المارد الأحمر من رحلة الفراعنة لسيراليون.
فيتوريا يرفض ضم بدلاء للثلاثي المستبعد من قائمة المنتخب قبل السفر لليبيريا
تقدم إسماعيل يوسف باستقالته من رئاسة قطاعات ناشئين نادي الزمالك، حيث أعلن "تيجانا" التقدم باستقالته لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.
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