شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ومصطفى عسل يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي: فوز علي فرج على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-7. هزيمة سلمى هاني أمام الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-2. هزيمة روان العربي أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 13-11, 11-5. فوز مصطفى عسل على منافسه بول كول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 5-11, 11-5, 11-9. هزيمة فارس الدسوقي أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-7.

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