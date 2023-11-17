بدون الثلاثي المتمرد.. منتخب مصر يغادر لليبريا لمواجهة سيراليون في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

الشارقة - اميمة ياسر - غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وضمت بعثة الفريق ٢٢ لاعبا وهم : وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

يترأس بعثة منتخب مصر الأول الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التى أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.