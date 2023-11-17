الامارات | خرق القواعد المالية يكلف إيفرتون 10 نقاط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم حسم 10 نقاط من رصيد ايفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز. وأحال الدوري الإنكليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه انه ينوي استئناف العقوبة.

وقال الدوري الانكليزي في بيان "اعترف النادي بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021/22، لكن مدى الانتهاك بقي موضع خلاف".

ويُسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه استرليني خلال تلك الفترة. كان من الممكن تغريم إيفرتون أو فرض حظر على الانتقالات، لكنّ رابطة الدوري أكدت عقوبة حسم النقاط وهي الاقصى في تاريخ برميرليغ والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز 19 في الترتيب العام، بفارق الاهداف فقط عن بيرنلي متذيّل الترتيب.

من جهته، قال إيفرتون في بيانه "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق". وتابع "يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحًا وشفافًا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وأنه احترم دائمًا نزاهة العملية".