ياسر رشاد - القاهرة - تداولت انباء صحفية سعودية، تلقي ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي العديد من العروض الأوروبية لأندية كبري في الدوري الإنجليزي تمهيدًا لانتقاله بالميركاتو الشتوي القادم.

الهلال السعودي يعلق على امكانية رحيل ميتروفيتش

وعلق مسؤولو الهلال على امكانية رحيل ميتروفيتش، موضحة انه من القوام الاساسي للفريق، ويمثل اضافة قوية للزعيم ولا مجال للتفريط بأى لاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت:" ان إدارة الزعيم تستهدف تأمين المحترفين بالفريق خلال الفترة الحالية بناء على تعليمات المدير الفنى للهلال السعودي".

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الحزم يوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعتلي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر وصيف الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد أهلى جدة المركز الثالث برصيد 26 نقطة يليه التعاون رابعا برصيد 25 نقطة.