"مصري و4 مغاربة".. الاتحاد الأفريقي يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، حيث تواجد محمد صلاح بجانب رياض محرز، بالإضافة إلى فيكتور أوسمين وساديو ماني.

وضمت القائمة أفضل 10 لاعبين في أفريقيا لموسم 2023، وجاءت كالتالي:

محمد صلاح

ساديو ماني

ياسين بونو

رياض محرز

فيكتور أوسمين

يوسف النصيري

سفيان أمرابط

أشرف حكيمي

فينسينت أبو بكر

فرانك أنجيسا

جدير بالذكر، يقام حفل تسليم جوائز الأفضل في عام 2023 عن قارة أفريقيا في نسخته الثالثة يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، في المدينة المغربية مراكش.

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