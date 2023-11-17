محمد الشناوي يزين القائمة النهائية لأفضل حارس في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2023، حيث تواجد حارس الأهلي محمد الشناوي بجانب ياسين بونو وأونانا.

وضمت القائمة أفضل 5 حراس في أفريقيا لعام 2023، وجاءت كالآتي:

محمد الشناوي

ياسين بونو

أندريه أونانا

ميندي

ويليان

جدير بالذكر، يقام حفل تسليم جوائز الأفضل عن قارة أفريقيا في نسخته الثالثة يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، في المدينة المغربية مراكش.

اقرأ أيضاً..

"يجب أن يتعلموا الأحترام".. ميسي يوجه رسالة إلى لاعبي أوروجواي

"جنوني".. ماذا قال هالاند عن كريستيانو رونالدو؟

ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا بتمزق في الرباط الخارجي للركبة