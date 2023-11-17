"فتوح السبب".. أول رد من الزمالك على واقعة استبعاد ثلاثي المنتخب بقرار تأديبي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، على استبعاد ثلاثي المنتخب الوطني إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بقرار من البرتغالي فيتوريا المدير الفني.

وقال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "ثلاثي المنتخب استهتروا بفيتوريا ولم ينفذوا تعليماته، لانه استهتر بعقوبات نادي ضد لاعبيه بسبب الانضباط".

أضاف: "اللاعبين ربما يقع في ذهنها أن هذا المدرب لا ينظر إلى هذه الأمور، بعدما دافع عن فتوح وصبحي رغم خروجهم عن قواعد الانضباط مع الزمالك".

أكمل: "الأهلي اتخذ نفس القرار من قبل مع حسام وإبراهيم حسن وأخبر المنتخب، والجميع يرى حاليا أن المنتخب يسير على خطى الزمالك وسوف يحقق فيما فعله الثلاثي".

أوضح: "تألق فتوح مع المنتخب لن يؤثر على قرار إيقافه وعرضه للبيع، لدينا اتجاه واضح وهو الحفاظ على كيان الزمالك فنيا وأخلاقيًا".

وكان منتخب مصر أعلن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من رحلة سيراليون بعد رفضهم خوض تدريبات المستبعدين بعد مباراة جيبوتي أمس اعتراضا على عدم مشاركتهم في اللقاء".