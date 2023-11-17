اخبار الرياضه

الأهلي ينافس صن داونز على جائزة أفضل نادي أفريقي في العام

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الأفريقي "كاف" عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل نادي في العام داخل القارة، وشهدت تواجد الأهلي المصري بجانب صن داونز الجنوب أفريقي.

وضمت القائمة 5 أندية يتنافسون على جائزة الأفضل لعام 2023، وجاءت كالتالي:

الأهلي المصري

صن داونز الجنوب أفريقي

الوداد المغربي

يانج أفريكانز التنزاني

اتحاد العاصمة الجزائري

ويقام حفل تسليم جوائز الأفضل عن قارة أفريقيا في نسخته الثالثة يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، في المدينة المغربية مراكش.

اقرأ أيضاً..

"يجب أن يتعلموا الأحترام".. يوجه رسالة إلى لاعبي أوروجواي

"جنوني".. ماذا قال هالاند عن ؟

يعلن إصابة كامافينجا بتمزق في الرباط الخارجي للركبة

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا