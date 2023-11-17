الأهلي ينافس صن داونز على جائزة أفضل نادي أفريقي في العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الأفريقي "كاف" عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل نادي في العام داخل القارة، وشهدت تواجد الأهلي المصري بجانب صن داونز الجنوب أفريقي.

وضمت القائمة 5 أندية يتنافسون على جائزة الأفضل لعام 2023، وجاءت كالتالي:

الأهلي المصري

صن داونز الجنوب أفريقي

الوداد المغربي

يانج أفريكانز التنزاني

اتحاد العاصمة الجزائري

ويقام حفل تسليم جوائز الأفضل عن قارة أفريقيا في نسخته الثالثة يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، في المدينة المغربية مراكش.

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