بفرمان معتمد جمال.. تعديل مران الزمالك استعدادا لمواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عدل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظام مران الفريق الأبيض غدا السبت، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر معتمد جمال خوض المران غدا على فترتين، الأول في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الثاني في الثالثة عصراً.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة ودية عصر بعد غدا الأحد مع فريق الهلال الليبي كبروفة أخيرة قبل مواجهة بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.