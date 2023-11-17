منتخب مصر يغادر لليبيريا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادر منتخب مصر الأول لكرة القدم القاهرة، اليوم الجمعة، متجها إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون، ويرأس البعثة خالد الدرندلي نائب، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

غاب عن بعثة منتخب مصر المتجهه إلى ليبيريا الثلاثي، حسين الشحات، إمام عاشور، طارق حامد، عقب قرار فيتوريا المدير الفني للمنتخب باستبعادهم.

وضمت البعثة 22 لاعبا وهم، محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح ، مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، مصطفي محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

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