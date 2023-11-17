"المتعشم في الله".. فتوح ينشر هذه الصور ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر أحمد فتوح لاعب الزمالك والمنتخب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ثلاث صور من مباراة أمس مع المنتخب ضد جيبوتي، رفقة محمد صلاح.

علق فتوح على الصور: "المتعشم في الله مجبور".

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جيبوتي، بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

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