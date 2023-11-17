بثلاثية.. منتخب مصر للشباب يفوز على الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب مصر للشباب الفوز على الجزائر، بنتيجة 3-0، في المباراة التي انطلقت في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عاما.

سجل الهدف الأول لمنتخب مصر، فارس خالد، ثم أحرز محمد عبدالله الهدف الثاني واختتم أحمد كباكا بالههدف الثالث.

وتعادل منتخب مصر للشباب مع ليبيا في أولى مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، يوم الأربعاء الماضي.

تلعب البطولة بنظام المجموعة الواحدة ويحصدها المتصدر، وتقام في تونس في الفترة من 11 نوفمبر حتى 23 نوفمبر، بمشاركة 5 منتخبات، المغرب، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر.

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