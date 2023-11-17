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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظّم جولة سياحية للمشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي والان مع تفاصيل الخبر
واستهل الوفد الروسي جولته السياحية بزيارة هرم خوفو ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، معربين عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العريقة.
وأشار أعضاء الوفد الروسي إلي أن مصر تمتلك أعرق وأقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، مؤكدين علي عمق العلاقات الوطيدة التي تربط الدولتين وتمتد إلي الشعبين، والتفاهم الكبير الذي يربط الرئيسين المصري والروسي.
ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الانساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الإقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.
ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية ٢٠٢١، والمنتدى الثاني أقيم في مصر ٢٠٢١ والثالث الذي أقيم في روسيا الإتحادية ٢٠٢٢، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعاً لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد
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