شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصري يحتفل بمرور 154 عامًا على افتتاح قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي المصري، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، بالذكرى الـ154 لافتتاح قناة السويس. وكتب حساب المصري: نحتفل اليوم بمرور 154 عامًا على افتتاح قناة السويس، ذلك الشريان الحيوي الذي دبت معه الحياة في أوصال مدينتنا الغالية بورسعيد..

وبهذه المناسبة العطرة، تقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، بخالص التهنئة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكذلك للقائمين على إدارة هذا المرفق الذي يعد رافدًا للسلام وشريانًا للإزدهار والتعاون بين البشر.

وافتتحت قناة السويس لتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، فى حفل حضرته الإمبراطورة الفرنسية أوجينى زوجة نابليون الثالث، فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر لعام 1869.

فى عام 1854، توصل فرديناند ديليسبس، القنصل الفرنسي السابق فى القاهرة، إلى اتفاق مع حاكم مصر العثمانى لبناء قناة بطول 100 ميل عبر برزخ السويس، وقام فريق دولي من المهندسين بوضع خطة البناء، وفى عام 1856 تم إنشاء شركة قناة السويس ومنحت حق تشغيل القناة لمدة 99 عامًا بعد الانتهاء من العمل، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.