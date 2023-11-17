شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية نظيفة فى بطولة شمال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني للشباب، بقيادة وائل رياض، فوزا كبيرا علي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها عبد الرحمن محمد في الدقيقة 10، ومحمد عبد الله فى الدقيقة 47، وخالد كباكا فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي اقيمت بينهما في بطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس.

الشوط الثاني بدأ بداية قوية للفراعنة الصغار بعدما احرزه محمد عبد الله في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بعدها حاول لاعبو منتخب الجزائر العودة للمباراة وتحسين النتيجة الا ان خالد كاباكا يرفض محاولات الجزائر بعدما يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة الصغار بثلاثية نظيفة.

وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.

وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح مشواره ببطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس.