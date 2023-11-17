هويدا مندى تدعو الجماهير وطلبة الجامعات لمؤازرة منتخب الكرة الطائرة البارالمبى أمام إيران غد

ياسر رشاد - القاهرة - دعت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى جماهير الكرة المصرية إلى مؤازرة منتخبنا الوطنى للرجال أمام المنتخب الإيرانى فى نهائى بطولة العالم ، والحضور بكثافة إلى ملعب الصالة المغطاة بنادى النادى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية غد السبت فى تمام السادسة السادسة مساء ، من أجل تشجيع المنتخب والوقوف خلف اللاعبين في المباراة النهائية للبطولة .

وجّهت هويدا منتدى مديرة البطولة ، الدعوة للجماهير المصرية لمؤازرة منتخب الرجال فى اللقاء النهائى الذى يجمعه مع المنتخب الإيرانى القوى غد السبت فى ختام بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة ، وخاصة وأن المنتخب هو أول فريق جماعى للكبار يصل إلى نهائى بطولة العالم فى مختلف الألعاب الجماعية ، مشيرة إلى أنها تدعو كل جماهير مصر بمختلف إنتمائتها والوانها ، وطلبة الجامعات المصرية ، للالتفاف حول المنتخب ، وتشجيعه داخل المدرجات ، معربة عن أملها فى تحقيق اللقب العالمى من بين أنياب المنتخب الإيرانى الرهيب ، معلنة أن مواجهة إيران غد فى المباراة النهائية لبطولة العالم صعبة للغاية ، لكن اللاعبين فى حدث وموعد مع كتابة تاريخ جديد للرياضة المصرية بصفة عامة ، والالعاب البارالمبية بصفة خاصة ، بالفوز بكأس االبطولة ، وهذا الأمر متوقف عليهم لتحقيق أول بطولة فى لعبة جماعية ، وأمامهم فرصة ذهبية لإثبات الذات وبجدارة ، بعد التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس الصيف المقبل .

أضافت مديرة البطولة أن المنتخب المصرى وصل للمباراة النهائية ، بعد إعتلاه قمة المجموعة الأولى بالفوز على العراق فى إفتتاح البطولة ، ثم الفوز على المنتخب الرواندى ، ليصعد لدور الثمانية ويفوز على المنتخب اليابانى ، ليواجه المنتخب الألمانى القوى فى الدور قبل النهائى ، ويتغلب عليه بثلاثة أشواط نظيفة ، فى حين صعد المنتخب الإيرانى المرشح الأول للبطولة إلى المباراة النهائية بعد حصوله على المركز الأول فى المجموعة الثانية بعد الفوز على اليابان والجزائر ، ثم الفوز فى دور الثمانية على العراق ، وعلى أوكرانيا فى الدور قبل النهائى ، وقد حسم المنتخب الإيرانى جميع مبارياته بنتيجة واحدة 3/0 .



قالت هويدا مندى أن البعثة المصرية عاشت الليلة الماضية فى أفراح لصعود المنتخب لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى بطولة العالم ، وتبادل أعضاء اللجنة المنظمة التهنئة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ، ومعه كل من اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد .

يضم منتخب الرجال اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .