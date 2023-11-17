تعقد صفقة انتقال رويز لليوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة توتو سبورتو الإيطالية ان صفقة انتقال نجم وسط باريس سان جيرمان الأسباني فابيان رويز إلى صفوف اليوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل تعقدت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية وباتت مهددة بالفشل.

فابيان رويز

وقالت الصحيفة الإيطالية ان نادي اليوفنتوس كثف من اتصالاته خلال الأيام الماضية مع نادي العاصمة الفرنسية لضم نجم الوسط الأسباني بعدما لم ينجح في حجز مكانة اساسية ضمن ضدصفوف باريس سان جيرمان خاصة.

ويمتلك فابيان روز خبرة جيدة في اللعب في الدوري الإيطالي حيث لعب لنادي نابولي الإيطالي لعدة سنوات لكن عملاق ايطاليا اصطدام بالعديد من المشاكل التي احطت بالصفقة اولها راتب الاعب المرتفع مع نادي باريس سان جيرمان والذي لا يستطيع اليوفنتوس دفعه للاعب.

وتعد القيمة المرتفعة التي يطالب بها باريس سان جيرمان من اجل الموافقة على انتقال فابيان رويز لليوفنتوس والتي وصلت إلى ٣٠ مليون يورو وهو الرقم الذي يراه مسؤولي السيدة العجوز انه مبالغ فيه للغاية ولا يتوافق مع سياسة اليوفنتوس الحالية لذلك.

ووفقا لصحيفة الإيطالية فإن اليوفنتوس سيصرف النظر عن صفقة فابيان رويز ويوجه انظاره نحو صفقة أخرى خلال الفترة المقبلة .

وكشف مسئول داخل نادي اليوفنتوس ان تكلفة صفقة رويز تتجاوز توقعات النادي الإيطالي وان النادي لن يقوم على الإطلاق بدفع هذه المبالغ المالية لضم رويز .

يذكر ان اليوفنتوس ينافس بقوة على قمة الدوري الإيطالي رغم الصعوبات التي واجهت العملاق الإيطالي في بداية الموسم .