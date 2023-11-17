موقف ثنائي الزمالك المصاب من المشاركة أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موقف الثنائي عمر جابر وعبد الله جمعة من المشاركة في مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وأكد الجهاز الفني للزمالك على جاهزية عمر جابر للمشاركة في مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي، وذلك بعد انتظامه في تدريبات الفريق الأبيض بشكل طبيعي في الفترة الماضية.

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وتعافى عمر جابر من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وأكد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر سيعود للتدريبات الجماعية خلال يومين عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.

وبات من الممكن مشاركة “جمعة” في مباراة أبو سليم على أن يتم حسم القرار وفقًا لمشاركة اللاعب في التدريبات القادمة للفريق الأبيض.