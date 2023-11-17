مرتبط الاهلي يكتسح الزمالك ويقوده إلى نصف نهائي دوري السلة

حقق فريق مرتبط تحت 18 عامًا بالنادي الاهلي، فوزًا كاسحًا على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري مرتبط السلة.

وسيطر شباب الاهلي على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني، قبل يحسم الفوز لصالحه في المباراة بنتيجة 72-58، في الدور ربع نهائي دوري المرتبط.

واستضاف الاهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الجمعة، على صالته في مقر الرئيسي بالجزيرة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للمسوم الجاري.

وحقق النادي الاهلي الفوز في مباراة الذهاب بفريقي المرتبط والرجال، ليحتاج للفوز في مباراة وحيدة في الإياب، وهو ما نجح فيه فريق المرتبط اليوم.

اقرأ أيضًا: موقف ثنائي الزمالك المصاب من المشاركة أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

وحجز الاهلي بهذه النتيجة مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه، وتصبح مباراة الرجال المقرر انطلاقها في تمام السابعة تحصيل حاصل.

وضرب النادي الاهلي بهذه النتيجة موعدًا ناريًا مع الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.