كاف يوضح سبب استبعاد ثلاثي الاهلي من جوائز الأفضل في أفريقيا

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ثلاثي النادي الاهلي، محمد عبد المنعم، بيرسي تاو، وحسين الشحات، من قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء.

وكشفت تقارير صحفية عن أسباب استبعاد ثلاثي الاهلي، مشيرًا إلى أن اختيارات اللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل جاء وفقًا لتأثيرهم مع أنديتهم في الموسم الماضي.

وأوضحت التقارير أن اللجنة المكلفة باختيار المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا، وجدت أن تأثير الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا كانت أكبر من بيرسي تاو وعبد المنعم وحسين الشحات في الموسم الماضي.

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وتم ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في أفريقيا، حيث يتنافس مع حراس آخرين من بينهم ياسين بونو وأندريه أونانا.

بينما ينافس محمود كهربا على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، ويتنافس مع عدد من اللاعبين أبرزهم، فيتسون ماييلي، وزين الدين بلعيد، وأيمن محيوس، وبيتر شالويلي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تُحدد بناءً على تصويت يشارك فيه قادة ومدربي المنتخبات، واللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، ونجوم سابقين، ووسائل الإعلام.