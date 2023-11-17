استبعاد حارس برشلونة من قائمة منتخب ألمانيا للإصابة

أربك مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا، حسابات منتخب بلاده قبل مواجهة تركيا وديًا غداً السبت.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيرة تركيا غداً السبت في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين للمنافسات القادمة.

وأعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب إلمانيا تعرض تير شتيجن للإصابة في الظهر سيغيب على آثرها عن مباريات المنتخب القادمة.

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وقال ناجلسمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تركيا منذ قليل: “سيغيب تير شتيجن عن المباراتين لأنه يعاني من آلام حادة في الظهر، سيعود إلى برشلونة غدًا، آمل أن يستعيد لياقته قريبًا ويعود إلى الملعب مع فريقه”.

وتابع: “إستدعاء نوير بدلاص من شتيجن؟.. أي شخص استمع إلى مبرر قرار عدم الاستدعاء يمكنه الإجابة على السؤال بنفسه”.

وواصل: “لقد جلس نوير في المنزل لمدة طويلة والاتصال به الآن ليس له أي معنى، لقد قدم نوير أداء جيد جداً منذ عودته وأمل أن يستمر على هذا النحو”.