البرازيل تسجل رقمًا سلبيًا في تصفيات كأس العالم قبل موقعة الأرجنتين

سقط منتخب البرازيل أمام كولومبيا في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وخسر منتخب البرازيل على يد كولومبيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ستاد متروبوليتانو.

وسجل منتخب البرازيل رقماً سلبياً حيث تعد هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لراقصي السامبا في تصفيات كأس العالم.

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وسقط منتخب البرازيل في الجولة الرابعة أمام أوروجواي، بهدفين دون مقابل، ليعود ويخسر مرة اخرى اليوم على يد كولومبيا بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر برصيد 12 نقطة.

وينتظر منتخب البرازيل مباراة هامة أمام غريمة التقليدي وبطل العالم منتخ الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية.