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البرازيل تسجل رقمًا سلبيًا في تصفيات كأس العالم قبل موقعة الأرجنتين

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البرازيل وأوروجواي - تصفيات كأس العالم 2026

البرازيل وأوروجواي - تصفيات كأس العالم 2026

سقط منتخب البرازيل أمام كولومبيا في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وخسر منتخب البرازيل على يد كولومبيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ستاد متروبوليتانو.

وسجل منتخب البرازيل رقماً سلبياً حيث تعد هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لراقصي السامبا في تصفيات كأس العالم.

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وسقط منتخب البرازيل في الجولة الرابعة أمام أوروجواي، بهدفين دون مقابل، ليعود ويخسر مرة اخرى اليوم على يد كولومبيا بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط  عن منتخب الأرجنتين المتصدر برصيد 12 نقطة.

وينتظر منتخب البرازيل مباراة هامة أمام غريمة التقليدي وبطل العالم منتخ الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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