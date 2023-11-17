بمشاركة الاهلي.. بدء المرحلة الأخيرة لحجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم الجمعة، عن طرح المرحلة الثالثة والأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها المقبلة.

وستقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وتستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة 7 أندية.

ويشارك الاهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة.

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وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي له:” اقتربنا من انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، سارِعوا إلى حجز تذاكركم لمتابعة ألمع نجوم الساحرة المستديرة في مساعيهم للتتويج باللقب العالمي في 22 ديسمبر “.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

الدور الأول – 12 ديسمبر 2023

الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي

الدور الثاني 15 ديسمبر 2023

المباراة 2: الأهلي والفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي.

المباراة 3: ليون وأوراوا ريد دياموندز.

نصف النهائي – 18 ديسمبر

المباراة 4: فلومينينسي والفائز من المباراة 2.

19 ديسمبر

المباراة 5: الفائز في المباراة 3 ومانشستر سيتي

تحديد المركز الثالث والنهائي

22 ديسمبر

المباراة 6 (تحديد المركز الثالث): الخاسر من المباراة 4 والخاسر من المباراة 5، ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

المباراة 7 (المباراة النهائية): الفائز من المباراة 4 والفائز من المباراة 5، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.