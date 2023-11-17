بينهم ثلاثي مصري.. أشهر 10 لاعبين مزدوجي الجنسية بعد موقف هيثم حسن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - لؤي محمد:

مازال هيثم حسن، لاعب سبورتنج خيخون الإسباني، حائرًا بين تمثيل مصر وتونس، كونه يملك جنسية البلدين العربيين، لكنه ليس اللاعب الوحيد في العالم من مزدوجي الجنسية.

ويلعب هيثم حسن في سبورتنج خيخون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من فياريال، علمًا بأنه يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو لاعب فرنسي الجنسية، لكنه من أصل مصري وتونسي، وبالتالي يمكنه تمثيل منتخب الفراعنة أو نسور قرطاج.

ورغم ذلك، فإن اللاعب الشاب لا يفكر في المشاركة مع أحد المنتخبين في كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها يناير المقبل، حيث يفضّل البقاء مع فريقه الإسباني.

وقال حسن، في تصريحات لصحيفة "آس"، "لا أفكر في كأس أمم أفريقيا المقبلة، لأنه إذا ذهبت، سأغيب عن العديد من المباريات مع فريقي، أولويتي وتركيزي الآن مع سبورتنج خيخون".

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز 10 لاعبين من مزدوجي الجنسية في العالم:

حسين ياسر المحمدي

يملك حسين ياسر المحمدي الجنسيتين المصرية والقطرية، لكنه لعب مع منتخب قطر في عام 2002، وشارك مرتين في بطولة كأس آسيا في عامي 2007، و2011، ولعب 69 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا.

ولعب المحمدي بقميص العديد من الأندية المصرية والقطرية وكذلك الأوروبية.

وبدأ المحمدي مسيرته في صفوف الخور القطري ثم لعب للريان، وانتقل بعد ذلك للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتي، الذي لعب داخل صفوفه في عام 2005، قبل أن يلعب للأهلي ثم الزمالك، ليختتم مسيرته الكروية داخل نادي الوكرة القطري.

ويلفريد زاها

يعتبر ويلفريد زاها من بين أبرز النجوم الذين كانت أمامهم الفرصة لتمثيل منتخبين، نظرًا لامتلاكه الجنسية الإنجليزية والإيفوارية.

وولد زاها في أبيدجان لكنه نشأ في لندن منذ كان عمره 4 سنوات، وخاض مباراتين وديتين مع إنجلترا في 2012 و2013، قبل أن يختار تغيير وجهته الدولية وتمثيل منتخب "الأفيال" في 2016.

ولعب زاها في الدوري الإنجليزي لأعوام طويلة بقميص كريستال بالاس، قبل أن ينتقل مطلع الموسم الجاري لجالاطا سراي التركي.

رامي شعبان

رامي شعبان حارس سابق يملك الجنسيتين المصرية والسويدية، حيث لعب للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها أرسنال.

وشارك رامي شعبان مع منتخب السويد في مونديال 2006، بألمانيا، لكنه لم يشارك أبدًا بقميص منتخب مصر رغم تصريحاته التي كشف من خلالها عن رغبته في تمثيل الفراعنة.

ديوجو كوستا

يعتبر ديوجو كوستا نصف إسباني وآخر برازيلي، فالمهاجم صاحب الـ35 عامًا في الوقت الحالي لعب مباراتين لمنتخب البرازيل في 2013، ثم انتقل للعب بشعار الماتادور الإسباني في كأس العالم 2014.

لاعب بوتافوجو البرازيلي الحالي أحرز 10 أهداف دولية بقميص منتخب إسبانيا في 24 مباراة.

إيمريك لابورت

يعد إيمريك لابورت أحد أشهر اللاعبين الذين يملكون جنسيتين مختلفتين، كونه مثّل اثنين من عمالقة المنتخبات الأوروبية، فرنسا وإسبانيا.

لابورت، الذي يلعب حاليًا في صفوف النصر السعودي، شارك 19 مباراة مع منتخب فرنسا للشباب، لكنه قرر تمثيل إسبانيا على مستوى الفريق الأول في 2021.

وعن ذلك، قال لابورت "لويس إنريكي (مدرب إسبانيا وقتها) قال لي إنه يريدني في الفريق، وأراد معرفة رأيي في المشاركة في يورو 2021، المدرب قال إني ملائم جدا لإسبانيا، المسألة حساسة جدًا، لكن في النهاية كان علي فعل الشيء الذي أراه صحيحا. لطالما حاولت الحفاظ على أكبر قدر من الاحترام للجميع وأن ألعب كرة القدم".

ستيفان الشعراوي

ستيفان الشعراوي هو اللاعب صاحب الأصول المصرية الوحيد في هذه القائمة الذي مازال يلعب حتى الآن.

الشعراوي يملك الجنسيتين المصرية والإيطالية، لكنه رفض اللعب للفراعنة، واختار تمثيل الآتزوري.

ولعب الشعراوي للعديد من الأندية الإيطالية، أبرزها روما وإيه سي ميلان، علمًا بأنه يلعب حاليًا في صفوف فريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

زين الدين زيدان

لا يمكن الحديث عن اللاعبين مزدوجي الجنسية دون ذكر الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، حيث إنه يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، لكنه فضّل اللعب لمنتخب الديوك.

ويعتبر زيدان أحد أشهر اللاعبين الفرنسيين عبر التاريخ، إذ قاد المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم 1998، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية، وسطّر تاريخًا ذهبيًا مع يوفنتوس وريال مدريد على مستوى الأندية.

ولم يكتفِ زيزو بهذا وإنما حقق أيضًا نجاحات أسطورية من مقعد المدير الفني مع ريال مدريد.

كريم بنزيما

وعلى خطى زين الدين زيدان، سار كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية هو الآخر، حيث فضّل نجم ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي الحالي، تمثيل المنتخب الفرنسي على حساب منتخب محاربي الصحراء.

ورغم أن بنزيما حقق نجاحات عديدة على المستوى الدولي، إلا أن مسيرته لم تخلُ أيضًا من المشاكل والأزمات مع المنتخب الفرنسي.

منير الحدادي

أثار منير الحدادي، الذي يلعب حاليًا في صفوف لاس بالماس الإسباني، جدلًا حيث إنه يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، ومثّل في البداية المنتخب الإسباني في مباراة واحدة تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي، لكنه تحول بعد ذلك للعب بقميص منتخب المغرب، حيث مثّل أسود الأطلس في 11 مباراة دولية.

لامين يامال

يكتب لامين يامال، لاعب برشلونة الإسباني، التاريخ مع فريقه الكتالوني، إذ حطّم عددًا من الأرقام القياسية كأصغر لاعب يشارك ويسجل في الدوري الإسباني.

يامال، الذي يملك الجنسيتين المغربية والإسبانية، رفض تمثيل أسود الأطلس، واتجه للعب مع فريق الماتادور، ليصبح صاحب الـ16 عامًا أصغر من مثّل منتخب إسبانيا عبر التاريخ.