أول إجراء من الأهلي بشأن استبعاد إمام عاشور والشحات من قائمة المنتخب



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، إجراء الجهاز الفني للفريق الأول، بعد استبعاد الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات من قائمة المنتخب لمواجهة سيراليون المقبلة.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "هناك استفسار حدث من جانب الجهاز الفني لفريق الأهلي مع نظيره في المنتخب لتوضيح ملابسات استبعاد الثنائي من القائمة".

أضاف: "النادي الأهلي يتحقق من الواقعة في الوقت الحالي قبل اتخاذ أي إجراء تجاه الشحات وإمام عاشور، لكي يتم تطبيق القرار المناسب".

أوضح: "هناك جلسة بين خالد بيبو مدير الكرة بالفريق مع الثنائي قبل مران الأحد، للاستفسار عن الواقعة واتخاذ الاجراء اللازم".

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، قرر استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من السفر مع المنتخب الوطني لخوض مواجهة سيراليون بعد رفضهم خوض تدريبات المستبعدين من لقاء جيبوتي الماضي.