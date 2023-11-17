القنصلية المصرية في مونتريال تستقبل وزير الرياضة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسفير محمد فخري القنصل العام في مونتريال، بحضور أحمد حافظ سفير مصر في كندا.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

تناول اللقاء الحديث عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والدور الذي تلعبه للحفاظ علي ممارسة رياضة نظيفة ومتكافئة، وكذا مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكندا في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية، والعمل علي تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين علي المستوي الشبابي والرياضي.

أكد وزير الشباب أن التعاون الثنائي مع وزارة الخارجية يتم على أكمل وجه، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في مختلف دول العالم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلى إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوصيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.