في 14 يوما بين مصر والسعودية.. العقوبات تحاصر طارق حامد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام جمال:

وقع طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي ومنتخب مصر، تحت طائلة العقوبات للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط.

طارق حامد هو أحد 3 لاعبين قرر روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، معاقبتهم بعد الفوز على جيبوتي (6-0) مساء أمس الخميس في تصفيات كأس العالم 2026، بجانب إمام عاشور وحسين الشحات.

العقوبات تحاصر طارق حامد

قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي إن فيتوريا قرر استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر، بعد عدم استكمال الثلاثي المذكور الحصة التدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة جيبوتي.

وبهذا غادر الثلاثي معسكر الفريق قبل مباراة سيراليون، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

وتأتي عقوبة فيتوريا بعد أسبوعين من قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، مساء الخميس الموافق 2 نوفمبر الحالي، بمعاقبة طارق حامد بداعي ارتكاب "سلوك غير رياضي".

كانت عدسات الكاميرات التقطت طارق حامد وهو يوجه إشارة غير أخلاقية خلال مباراة فريقه ضد الخليج، الذي يضم مصري آخر هو محمد شريف، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت اللجنة إيقاف طارق حامد مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف ريال سعودي.

وشددت اللجنة على أن القرار غير قابل للاستئناف.

وبناء عليه غاب اللاعب صاحب الـ35 عاما عن المواجهتين الماضيتين لفريقه في الدوري السعودي أمام التعاون وأهلي جدة.

جدير بالذكر أن طارق حامد شارك في 8 مباريات مع ضمك هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.