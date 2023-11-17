بعد عرضه للبيع.. فاركو يخطط للتعاقد مع مروان حمدي بهذه الطريقة



محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث نادي فاركو التعاقد مع مروان حمدي لاعب الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة بين الطرفين.

وكان النادي المصري قرر عرض مروان حمدي للبيع، بعد تجاوزه في حق الجماهير والبصق على بعضهم في أحدٍ المباريات.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي فاركو فتح باب التفاوض مع مروان حمدي لضمه في يناير المقبل ولكن بشروط محددة.

أضاف المصدر: "نادي فاركو يخشى من المطالب المادية الكبيرة للنادي المصري نظير التخلي عن اللاعب، وفي هذه الحالة ستتعثر الصفقة".

أوضح المصدر: نادي فاركو يبحث التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني، حال عدم تلقيه أي عروض، وقيام المصري بالاستغناء عنه نظرا لرفض الجماهير البورسعيدية استمراره.