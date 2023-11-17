الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط ويتأهل إلى نصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق شباب سلة الأهلي الفوز على الزمالك، بنتيجة 72-58، في المباراة التي أقيمت اليوم في إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

وحجز شباب الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط.

يذكر أن شباب الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بنتيجة 72-56، في مباراة الذهاب من دور ‏الثمانية من بطولة دوري المرتبط.

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