اتحاد السلة يكشف أسباب رحيل مدرب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف اتحاد السلة المصري لكرة القدم أسباب رحيل روي رانا، المدير الفني السابق لمنتخب السلة، عبر بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

نص بيان اتحاد السلة: "خلال المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية بين الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير الفني روي رانا بشأن تجديد عقده لم يتم التوصل لاتفاق".

تابع: "بسبب ارتباطه خارجيا وعدم قدرته على التواجد لقيادة الفراعنة خلال المنافسات التي يشارك فيها المنتخب في الفترة المقبلة".

اختتم: "لذا يتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالشكر إلى الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني على ما قدمه مع الفراعنة خلال الفترة الماضية".

يذكر أن روري رانا اعتذر عن استمراره في منصبه كمدير فني لمنتخب مصر لكرة السلة.

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