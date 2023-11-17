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القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة التاسعة من منافسات دورى المحترفين مساء الأحد المقبل، وتقام على 3 أيام، ومن المتوقع أن تشهد إثارة ومنافسة قوية فى المقدمة لفارق النقطة الواحدة.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة بدورى المحترفين

الأحد

بتروجت مع السكة الحديد "بتروسبورت"

الاثنين

بروكسى مع النصر للتعدين "استاد بروكسى"

حرس الحدود مع مصر المقاصة "استاد حرس الحدود"

أسوان مع أبو قير للاسمدة "استاد أسوان"

مكادى مع القناة "استاد خالد بشارة"

المصرية للاتصالات مع بترول أسيوط "استاد السلام"

غزل المحلة مع لافيينا استاد "غزل المحلة"

الثلاثاء

جمهورية شبين مع راية "استاد الجمهورية بشبين"

النجوم مع وادى دجلة "استاد السكة الحديد"

دكرنس مع طنطا "استاد دكرنس"

ونجح بتروجت في الحفاظ على صدارة المسابقة بعد التعادل أمام وادى دجلة بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 16 نقطة مستفيدا من خسارة غزل المحلة أمام بترول أسيوط بهدف مقابل لا شىء، وتعادل لافيينا وحرس الحدود بهدفين لمثليهما.

حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة بخماسية على النصر للتعدين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز الـ20.

بتلك النتيجة اقترب أبو قير للأسمدة كثيرا من المراكز الأولى للدورى وأصبح قريبا من الدخول ضمن المركزين الأول والثانى المؤهلين لدورى الأضواء والشهرة.