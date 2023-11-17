شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني يعتذر عن عدم الاستمرار مع نادى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر سامي الشيشيني، المشرف العام على الكرة بنادي السكة الحديد، عن عدم الاستمرار في منصبه نظرا لظروف خاصة تمنعه عن استكمال المهمة مع الفريق، وتحدث الشيشيني مع محمد حسين رئيس النادي وأمير عزمي المدير الفني واعتذر لهما عن عدم استكمال المهمة، وهو ما تقبلته إدارة النادي.

كما تقدم حمادة نصر، المدرب العام لفريق السكة الحديد، باستقالته من منصبه لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد حسين، قبل أيام من مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت فى الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ووافق مجلس إدارة النادي على اعتذار حمادة نصر متمنيا له التوفيق فى الخطوة المقبلة، وتم تصعيد تامر رياض المدرب المساعد في منصب المدرب العام للفريق.

من ناحية أخرى قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة غزل المحلة مع لافيينا في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024.

وأرسلت لجنة المسابقات خطابا لمسئولى غزل المحلة ولافيينا يفيد بتأجيل موعد المباراة لنقام في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على استاد غزل المحلة بدلا من يوم الأحد المقبل، نظرا لتحديد موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجارى.