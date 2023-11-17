شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس فترة راحة الدوليين بعد العودة لقيادة مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى، بالتشاور مع جهازه المعاون، فترة الراحة التى سيحصل عليها لاعبوه الدوليون عقب انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم، وذلك عقب عودة المدرب من سويسرا لقيادة مران المارد الأحمر الأحد المقبل باستاد التتش.

ويدرس كولر منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة 24 أو 48 ساعة عقب عودتهم من معسكر المنتخب الوطني الأول الذي خاض خلاله المنتخب مباراتي جيبوتي مساء الخميس بالقاهرة وفاز بسداسية مقابل هدف، على أن يواجه سيراليون الأحد المقبل فى ليبيريا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويرغب المدرب السويسري فى إراحة الدوليين بعدما انضموا للمنتخب الوطني بعد مباراة الجونة دون راحة، خاصة أن هناك مُتسعاً من الوقت قبل مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة فى ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتواجد خمسة لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول خلال المعسكر الحالي وهم: محمد الشناوي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – مروان عطية بعد استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات عقب مباراة جيبوتى، بجانب تواجد الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب افريقى بيرسى تاو مع منتخبات بلادهم.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة