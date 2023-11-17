شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل فى اليوم الأول لعمومية الأهلى دون اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُغلق باب التسجيل فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي منذ قليل دون أن يكتمل النصاب القانوني ليتأجل اجتماع الجمعية العمومية للجلسة الثانية المقرر لها غداً.

وبدأ الاجتماع الأول اليوم فى التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً، وتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، وفقًا لتوقيت الأذان.

ويبدأ الاجتماع الثاني غداً السبت فى التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادى.

وتناقش الجمعية العمومية عدداً من الملفات، فى مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالى المقبل2023/2024 ، وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآتهو اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية ، النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة إقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.