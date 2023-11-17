شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك ويضمن التأهل لنصف نهائي دوري مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 72-58 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين، على صالة حسن مصطفى، وكان التفوق لصالح الفريق الأحمر، وبتلك النتيجة يتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى نصف النهائي الخاص بدوري المرتبط، دون النظر إلى نتيجة مباراة الكبار التى ستقام فى السابعة مساء اليوم.

الفترة الأولى، شهدت تقدم الأهلي بنتيجة 13-12 وسط توازن ومنافسة قوية بين الفريفين، وفي الفترة الثانية، تفوق الزمالك بنتيجة 32-29، لتنتهى الفترة الثانية بتفوق الزمالك الذي عاد بعد التأخر فى الفترة الأولى.

الفترة الثالثة، شهدت تفوق الأهلي مرة أخرى، حيث تفوق بنتيجة 54-45، وفي الفترة الرابعة، نجح الأهلي في حسم اللقاء لصالحه، والتأكيد على تفوقه، من خلال إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 72-58.

وشهدت مباراة الذهاب على صالة نادي الزمالك فوز الأهلي بنتيجة 81-66 بينما فاز فريق المرتبط بالأهلي بنتيجة 72-56.

الفترة الأولى: 13 – 12 لصالح الأهلي

الفترة الثانية: 32 – 29 لصالح الزمالك

الفترة الثالثة: 54 – 45 لصالح الأهلي

الفترة الرابعة: 72-58 لصالح الأهلي