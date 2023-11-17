شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد قرار استبعاده من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن طريق نشر استورى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وذلك عقب قرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا باستبعاده من معسكر الفراعنة.

ونشر إمام عاشور، عبر استورى انستجرام، صورته خلال تواجده فى تدريب الأهلى، دون أن يعلق عليها بأى شىء.



امام عاشور

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على إجراء اتصال هاتفى بالجهاز الفنى لمنتخب مصر؛ للاستفسار عن أسباب استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى المارد الأحمر من رحلة الفراعنة لسيراليون.

وأخطر جهاز الفراعنة مدير الكرة بالاهلى بأن سبب استبعاد الثنائى يعود لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

من جهته رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ضم أى وجوه جديدة لقائمة المنتخب المسافرة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون الأحد المقبل خلال الساعات القادمة، بعد استبعاد ثلاثة من نجوم الفريق وهم حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور.

واكتفى فيتوريا بالسفر إلى ليبيريا بقائمة من 22 لاعبا فقط وهم: "محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش".

وقرر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بـ6 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ، ويستعد المنتخب مصر لمواجهة سيراليون الأحد المقبل فى ليبيريا، حيث يتصدر المنتخب الوطني مجموعته فى التصفيات حتى الآن.